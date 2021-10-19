Kuzey Kore’den tehlikeli hamle: Japonya alarma geçti...

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Kuzey Kore'nin "iki balistik füze denediğini" açıkladı. Ulusal basına demeç veren Başbakan Kişida, Kuzey Kore tarafından iki balistik füze denemesinin yapıldığını, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını söyledi.