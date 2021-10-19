Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Kuzey Kore'den tehlikeli hamle: Japonya alarma geçti...
Giriş Tarihi: 19.10.2021 09:22 Son Güncelleme: 19.10.2021 09:39

Kuzey Kore'den tehlikeli hamle: Japonya alarma geçti...

AA
Kuzey Kore’den tehlikeli hamle: Japonya alarma geçti...

Son dönemlerde üst üste füze denemeleri gerçekleştiren Kuzey Kore'nin iki balistik füze daha denediği açıklandı. Kuzey Kore'nin tehlikeli hamlesinin ardından Japon gemilerinin alarma geçirildiği açıklandı. Füze denemesinin Güney Kore, Japonya ve ABD istihbarat şeflerinin Kuzey Kore'yi görüşmek üzere Seul'de bir araya geleceği zamana denk gelmesi ise dikkat çekti.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Kuzey Kore'nin "iki balistik füze denediğini" açıkladı. Ulusal basına demeç veren Başbakan Kişida, Kuzey Kore tarafından iki balistik füze denemesinin yapıldığını, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını söyledi.

ACİL DURUMLARA KARŞI HAZIRLIKLI OLUNMALI

Eylülden bu yana Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği füze denemelerini "oldukça talihsiz" olarak niteleyen Kişida, Japon askeri unsurlarının güvenliğinin sağlanması ve olası acil durumlara karşı hazırlıklı olunması talimatı verdiğini bildirdi.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu ise düzenlediği basın toplantısında, "Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları aleyhine olan denemeleri Japon hükümeti olarak kınadıklarını" belirtti.

Savunma Bakanı Kişi Nobuo, denemeye ilişkin detay vermezken, hükümetin son durumu analiz ettiğini kaydetti.

JAPONYA ALARMA GEÇTİ

Japonya Sahil Güvenliği, füzelerin düşmüş olabileceği bölgelerdeki Japon gemilerinin alarma geçirildiğini açıkladı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı açıklamasına göre füzelerden biri Kuzey Kore'nin doğu kıyısındaki Sinpo bölgesinden yerel saatle 10.17'de Japon Denizi'ne fırlatıldı.

BİRİ DENİZALTINDAN FIRLATILDI

Ulusal gazetelerden JoongAng Ilbo'nun Güney Kore askeri kaynaklarına dayandırdığı haberde, diğer füzenin bir denizaltıdan fırlatıldığı aktarıldı.

DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

Güney Kore merkezli Haber ajansı Yonhap bir hükümet kaynağına dayandırdığı haberinde, Kuzey Kore'nin bu füze denemesinin, Güney Kore, Japonya ve ABD istihbarat şeflerinin Kuzey Kore'yi görüşmek üzere Seul'de bir araya geleceği zamana denk geldiği ifade edildi.

Kuzey Kore, 15 Eylül'de kısa menzilli balistik, 28 Eylül'de ise Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) "yeni geliştirilmiş hipersonik" şeklinde tanımladığı füze denemeleri yapmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kuzey Kore'den tehlikeli hamle: Japonya alarma geçti...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA