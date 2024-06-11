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Giriş Tarihi: 11.6.2024 10:56

Kuzey Koreli bir grup asker kısa süreliğine sınırı geçti.. Güney Kore'den uyarı ateşi açıldı

Güney Kore, Kuzey Kore'den bir grup askerin kısa süreliğine iki Kore'yi birbirine bağlayan ve Askerden Arındırılmış Bölge'de (DMZ) yer alan sınırı geçtiğini ve uyarı ateşi açılmasının ardından ülkelerine döndüğünü açıkladı.

AA
Kuzey Koreli bir grup asker kısa süreliğine sınırı geçti.. Güney Kore’den uyarı ateşi açıldı

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, yaklaşık 20 Kuzey Koreli askerin 9 Haziran'da Koreleri birbirine bağlayan ve DMZ içinde bulunan Askeri Sınır Çizgisini (MDL) geçtiği bildirildi.

Güney Kore ordusunun uyarı ateşi açmasının ardından Kuzey Koreli askerlerin ülkelerine döndüğü aktarılan açıklamada, uyarı ateşinden sonra bölgede olağan dışı bir hareketlilik meydana gelmediği kaydedildi.

Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Lee Sung-jun, konuya ilişkin açıklamasında, bölgenin ot ve çalılarla kaplı olması nedeniyle sınırı belirten işaretin görülmesinin zorlaştığını ifade etti.

Sözcü Lee, Kuzey Koreli askerlerin sınırı geçme niyetinde olmadıkları ihtimalini değerlendirdiklerini söyledi.

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Kuzey Koreli bir grup asker kısa süreliğine sınırı geçti.. Güney Kore'den uyarı ateşi açıldı
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