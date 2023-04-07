Kuzey Koreli işçilere tepki yağıyor: Fon sağlıyorlar!

Güney Kore, ABD ve Japonya, Kuzey Kore'nin yurt dışına işçi göndererek "siber suçlarını" ve "nükleer programını" finanse etmesinin önüne geçilmesi için uluslararası destek çağrısı yaptı. Kuzey Kore'nin nükleer kapasitesini artırma çalışmalarını görüşmek üzere Güney Kore, ABD ve Japonya'nın temsilcileri, başkent Seul'da bir araya geldi.

"NÜKLEER ÇALIŞMALARI DESTEKLİYORLAR"

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, üç temsilcinin ortak açıklamasında, ülkelerin Birleşmiş Milletlerin (BM) Kuzey Koreli işçilere yasak getirilmesine dair kararına uyması gerektiği belirtildi. Açıklamada, Kuzey Koreli işçilerin, dünya genelinde bulundukları ekonomik faaliyetlerden elde ettikleri kazancı göndererek ülkelerinin nükleer ve siber çalışmalarını destekledikleri kaydedildi.