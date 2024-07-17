Kuzey Kore’nin insanlık dışı çalışma şartlarına kınama geldi

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisinin, Kuzey Kore'de zorla çalıştırılan kişilerle 2015-2023 yıllarında yaptığı 183 mülakata dayandırdığı raporunda, Pyongyang'ın vatandaşlarını kontrol etmek ve gözetlemek için zorla çalıştırma sistemini kullandığı bildirildi.

Raporda, Kuzey Kore'nin zorla çalıştırma sisteminin "iyice kökleştiği" belirtilerek, bazı vakalarda köleleştirme gibi "insanlığa karşı suç" olarak sayılabilecek ciddi insan hakları ihlalleri yapıldığı kaydedildi.

Kuzey Kore yetkililerinin "çalışma kotalarını karşılayamayan işçileri disipline etmek için şiddet ile zalimane, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamelenin yaygın olarak kullanıldığına" işaret edilen raporda, Pyongyang'a gözaltı da dahil olmak üzere zorlamaya dayalı çalışma sisteminden vazgeçmesi için çağrıda bulunuldu.

Raporda, uluslararası topluma Pyongyang ile ekonomik ilişkilerinde dikkatli olması tavsiye edilirken, Kuzey Kore'deki durumu Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) taşıması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) çağrı yapıldı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden (OHCHR) yapılan açıklamaya göre, Yüksek Komiser Volker Türk, söz konusu BM raporunu, "Rapordaki tanık ifadeleri, hem boyutları hem de şiddet ve insanlık dışı muamele düzeyleri bakımından, zorla çalıştırma yoluyla insanlara çektirilen acılar hakkında şok edici ve üzücü bir fikir vermektedir." şeklinde değerlendirdi.

Türk, Kuzey Korelilerin dayanılmaz koşullarda, tehlikeli sektörlerde ücret, tercih hakkı, ayrılma, koruma, izin, barınma ve gıda hakkı olmadan zorla çalıştırıldığını belirtti.