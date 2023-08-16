Kuzey Kore’ye sığınan ABD askerinin kaçış nedeni belli oldu!

Kuzey Kore, izinsiz olarak sınırını geçen ABD askeri ile ilgili sessizliğini bozdu. "Travis King" adlı askerin ABD ordusundaki "insanlık dışı kötü muamele" ve "ırk ayrımcılığı" nedeniyle Kuzey Kore'ye kaçtığı, Kuzey Kore ya da üçüncü bir ülkeye sığınma isteğini dile getirdiği belirtildi.

Askerden arındırılmış ortak güvenlik bölgesindeki bir tura katıldığı sırada Kuzey Kore'ye kaçan Güney Kore'de görevli ABD askeri Travis King'in durumuna ilişkin Pyongyang'dan ilk açıklama geldi. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), King'in 18 Temmuz yerel saatle 15.30'da Panmunjon'daki ortak güvenlik bölgesinden Kuzey Kore topraklarına "yasa dışı" ve "izinsiz" olarak girdiğini belirtti. Kuzey Kore askerleri tarafından gözaltına alınan King'in ülke topraklarına yasa dışı ve izinsiz olarak girdiğini kabul ettiği belirtildi. King'in ABD ordusu içindeki "insanlık dışı kötü muamele" ve "ırk ayrımcılığı" nedeniyle Kuzey Kore'ye kaçmaya karar verdiğini söylediği aktarıldı. ABD toplumundaki eşitsizlik karşısında hayal kırıklığına uğradığını söyleyen King'in "Kuzey Kore'ye veya üçüncü bir ülkeye" sığınma isteğini dile getirdiği belirtildi. King'in Kuzey Kore askerleri tarafından gözetim altında tutulduğu, soruşturmanın devam ettiği vurgulandı.