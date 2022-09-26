Kuzey Kore’yi kızdırakcak hamle! Amerikan uçak gemisi bölgede...

Kuzey Kore'nin dün gerçekleştirdiği kısa menzilli balistik füze denemesi bölgede gerilimi artırırken, Güney Kore ve ABD'den kritik bir hamle geldi. İki ülkenin beş yıl sonra ilk kez bir Amerikan uçak gemisinin katıldığı ortak deniz tatbikatına başladığı bildirildi. Nükleer enerji ile çalışan ABD uçak gemisi USS Ronald Reagan'ın yer aldığı tatbikatın "Güney Kore-ABD ittifakının güçlü iradesini göstermeyi ve birleşik operasyonlar için askeri yetenekleri geliştirmeyi" hedeflediği açıklanırken, tatbikatta 7 bin 600 tonluk Güney Kore savaş gemisi Seoae Ryu Sung-ryong ve 4 bin 400 tonluk Munmu the Great muhribi dahil 20'den fazla geminin kullanılacağı öğrenildi.

Öte yandan, Kuzey Kore'nin denizaltından balistik füze fırlatma ihtimali karşısında nükleer güçle çalışan USS Annapolis denizaltısının da bölgede konuşlanacağı bildirildi. Gemi ve denizaltı karşıtı harp operasyonları, taktik manevralar ve diğer deniz muharebe operasyonlarına yönelik çeşitli senaryoların yer alacağı 4 günlük tatbikatta savaş jetleri ve askeri helikopterlerin de kullanılacağı belirtildi.

BEŞ YIL SONRA İLK

En son 2017 yılında Kuzey Kore tehdidi karşısında Seul ile ortak deniz tatbikatı gerçekleştirmek üzere bölgeye uçak gemisi gönderen ABD'nin USS Ronald Reagan adlı uçak gemisi, geçtiğimiz hafta Güney Kore'ye ulaşmıştı. Kuzey Kore'nin dün gerçekleştirdiği kısa menzilli balistik füze denemesi ise, Seul ve Washington'a mesaj olarak yorumlanmıştı. Güney Kore hükümeti, ayrıca Pyongyang'ın denizaltıdan balistik füze fırlatmaya hazırlandığına dair işaretler tespit edildiğini açıklamıştı.