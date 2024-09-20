Kuzey ülkeleri sosyal ağlara karşı birleşti

Danimarka, teknoloji devlerine, sosyal medya platformlarının organize suçlar için bir sığınak haline gelmesine izin vermeme çağrısında bulundu. Açıklama kuzey ülkelerinden bakanlar ile Google, Meta, Snapchat ve TikTok temsilcilerinin yapacağı toplantı öncesinde geldi. Danimarka Adalet Bakanı Peter Hummelgaard, "İskandinav meslektaşlarım ve ben, bu konuyla başa çıkmak için birleşik bir cephenin gerekli olduğu konusunda hemfikiriz. Bunun bir parçası da teknoloji devlerinin sorumluluklarını yerine getirerek platformlarının ciddi suçların yuvası haline gelmemesi için ısrarcı olmaktır" ifadelerini kullandı.