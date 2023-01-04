Kybele’ye koruma kalkanı

Yunan mitolojisinde 'Kızıl Kent' olarak bilinen İzmir'in turizm merkezi Çeşme'deki Erythrai Antik Kenti'nin sınırları içerisinde yer alan 'Kybele' kutsal alanının sınırları genişletilerek koruma altına alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Çeşme'de yer alan Erythrai Antik Kenti ile önemli karar aldı. 2015 yılında birinci derece arkeolojik sit ilan edilen antik kentteki kazı çalışmalarına dair bakanlık temsilcisinin hazırladığı 'Kybele kutsal alanının sit irdelenmesinin tekrar gözden geçirilmesi' yönündeki raporunu değerlendiren Bölge Koruma Kurulu, antik kentin sınırlarını genişleten bir karara imza attı. Antik kentin sınırında kalan bir bölge daha birinci derece arkeolojik sit ilan edilirken koruma altına alındı.