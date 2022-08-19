Laçın’ı yakarak terk ediyorlar

Ermenilerin Karabağ'a verdikleri zarar bir kez daha gün yüzüne çıktı. Karabağ'da bulunan Laçın kentindeki Ermeni nüfusun bu ay sonunda bölgeden çıkması gerekiyor. Ancak bölgede şimdiye kadar yasa dışı iskân ettirilen Ermenilerin, bölgeyi terk etmeden önce evleri ve ormanları yaktığını ortaya koyan görüntüler yayınlandı. Ermenistan basını ve sosyal medyada yer alan bilgilere göre, Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerine yerleştirilen Ermeni nüfusa, 25 Ağustos'a kadar bölgeyi terk etmeleri uyarısı yapıldı. Bölgeyi terk eden Ermeni nüfusa evlerini yakmamaları ve çevreye zarar vermemeleri hususunda uyarılar yapılsa da sosyal paylaşım sitelerinde bazı Ermenilerin evleri ve ormanları yaktığına dair görüntüler yer aldı.Karabağ'daki Ermeni nüfusun yaşadığı Hankendi ile Ermenistan arasındaki yol güzergâhında yer alan Laçın, Rusya- Azerbaycan-Ermenistan'ın imzaladığı bildiriler gereği bu ayın sonunda Bakü yönetiminin kontrolüne geçecek. 2. Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiri gereği, geçici olarak Rus unsurların kontrolüne verilen Laçın şehri ve Zabuh ile Sus köylerinin yer aldığı "Laçın koridoru"ndan, hem Rus birlikleri hem de Ermeni nüfus ayrılacak.Laçın ve köyleri 1992'de Ermenistan ordusu tarafından işgal edilmiş, sonraki yıllarda buraya Suriye ve Lübnan'dan getirilen Ermeniler yerleştirilmişti. Azerbaycan, süreç boyunca bu durumu savaş suçu ve Cenevre Sözleşmeleri'nin ihlali olarak gördüğünü açıklamıştı.