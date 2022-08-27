Laçın’ın vatan hasreti bitti

Azerbaycan askerleri, 30 yılın ardından kontrol altına aldıkları Laçın kent merkezine bayrak dikti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, şehre giren askerlerin komutanı, bayrak asılan binanın önünde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e hitaben, "Sayın Başkomutanım, emrinize binaen Azerbaycan ordusu Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerini tam kontrol altına aldı. Laçın kent merkezinde Azerbaycan bayrağı dalgalanmaktadır. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Başkomutan" ifadelerini kullandı. Aliyev ise, sosyal medya hesabından "Bugün Laçın şehrine döndük. Azerbaycan ordusu Laçın şehrinde konuşlandırıldı" açıklamasında bulundu. Laçın şehri ve Zabuh ile Sus köylerinin yer aldığı "Laçın koridoru" diye bilinen güzergâh, 2. Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiri gereği, geçici olarak Rus unsurların kontrolüne verilmişti.Güzergâhtan hem Rus birlikleri hem de Ermeni nüfusun ayrılmasıyla bölge, Bakü yönetiminin kontrolüne geçti. Bildiriye göre, Azerbaycan 3 yıl içinde Karabağ'daki Ermeni nüfusun Ermenistan'a gidiş gelişlerinde kullanacağı ve Laçın şehrinin dışından geçen yeni yol inşa edecekti. Azerbaycan, 32 kilometrelik bu yolu planlanandan erken tamamladı. Laçın ve köyleri 1992'de Ermeni ordusu tarafından işgal edilmişti.Dışişleri Bakanlığı, Laçın şehri ile Zabuh ve Sus köylerinin Azerbaycan'a iade edilmesinden dolayı mutluluk duyulduğunu bildirdi. "Güney Kafkasya'da barış ve istikrarın tesisi doğrultusunda kayda değer bir aşama teşkil eden bu gelişmenin, Azerbaycan- Ermenistan ilişkilerine olduğu kadar, bölgesel normalleşmeye de katkı sağlamasını ümit ediyoruz" ifadesi kullanılan açıklamada, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kardeş Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklemeye devam edeceği vurgulandı.