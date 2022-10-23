Lapid, ‘iki devletli çözüm’ mesajıyla seçimlere gidecek

İsrail Başbakanı Yair Lapid, BM Genel Kurulu ve AB ile gerçekleştirdiği görüşmelerde ve İsrail'de ülkesinin uzun süredir rafa kaldırdığı "iki devletli çözüm mesajları" verdi. İsrailli siyasi analist Baruch Yadid, "Lapid, bu açıklamasıyla İsrail vatandaşı Araplardan oy toplamaya çalıştı. Sonuçta hükümeti kurmak için Filistinlilerle kalıcı bir siyasi çözümü savunan (İsrail vatandaşı Filistinlilerin partisi) Ortak Liste'nin desteğine ihtiyaç duyabilir" yorumunda bulundu. Haaretz Gazetesi yazarı Amir Tibon da, "Lapid, istediğini söyleyebilir. Seçimlerden sonra başbakan olarak kalsa bile iki devletli çözümü uygulayabilecek siyasi güce sahip olmayacak" değerlendirmesinde bulundu.