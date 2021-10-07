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Giriş Tarihi: 7.10.2021 18:19 Son Güncelleme: 7.10.2021 18:45

Laschet'ten istifa sinyali! Kongre kararı aldı

Laschet’ten istifa sinyali! Kongre kararı aldı

Almanya'da Hıristiyan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) başbakan adayı olarak CDU/CSU'nun tarihteki en kötü seçim sonucuna imza atan Armin Laschet, istifa sinyali verdi.

Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet kongreye gitme kararı alırken, "Eğer bir başkasıyla daha iyi yürüyecekse, ben bunun önünde durmam, engel olmam" dedi. Parti yöneticilerinin çevrimiçi toplantısından sızan haberlere göre Laschet, parti içinde yine bir yönetim krizi çıkmaması için bu kararı aldığını bildirirken, yönetimde değişiklikler olacağını da vurguladı. Laschet'in, "CDU'nun yoluna nasıl devam edeceği yönetimde belirlenecek" dediği öğrenildi. Sızan haberlere göre kongre aralık ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek.

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Laschet'ten istifa sinyali! Kongre kararı aldı
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