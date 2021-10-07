Laschet’ten istifa sinyali! Kongre kararı aldı

Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet kongreye gitme kararı alırken, "Eğer bir başkasıyla daha iyi yürüyecekse, ben bunun önünde durmam, engel olmam" dedi. Parti yöneticilerinin çevrimiçi toplantısından sızan haberlere göre Laschet, parti içinde yine bir yönetim krizi çıkmaması için bu kararı aldığını bildirirken, yönetimde değişiklikler olacağını da vurguladı. Laschet'in, "CDU'nun yoluna nasıl devam edeceği yönetimde belirlenecek" dediği öğrenildi. Sızan haberlere göre kongre aralık ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek.