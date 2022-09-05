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Giriş Tarihi: 5.9.2022

Lavrion’da sabotaj eğitimi aldı eylem için İstanbul’a geldi

HALİT TURAN HALİT TURAN
Lavrion’da sabotaj eğitimi aldı eylem için İstanbul’a geldi
Yunanistan'daki Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan, büyükşehirlerde sansasyonel eylem için yasadışı yollarla Türkiye'ye gelen PKK'lı terörist İstanbul'da yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sevgili Kılıçdaroğlu; Üzücü bir haber daha: HDPKK'nın, Lavrion Kampı'ndan Türkiye'ye, büyükşehirlere eylem için gönderilen 'Delil' kod Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul ve Diyarbakır Emniyeti tarafından yakalandı. Sadece savunduğun HDPKK'nın değil Yunanistan'ın da ilgiye ihtiyacı var" açıklamasını yaptı.
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Lavrion’da sabotaj eğitimi aldı eylem için İstanbul’a geldi
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