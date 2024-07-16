Lavrov: Almanya’nın bir kez daha aşağılandığını görüyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin New York şehrinde Rusya başkanlığında gerçekleşen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısına katıldı. Toplantıda yaptığı konuşmada batılı ülkeler ve NATO'yu hedef alan Sergey Lavrov, özellikle Washington ve Berlin'in, Almanya topraklarına orta ve uzun menzilli füzeler yerleştirme kararını eleştirdi. Lavrov, "ABD'nin Alman topraklarına orta menzilli füzeler yerleştirme kararına sorgusuz sualsiz itaat eden Almanya'nın bir kez daha aşağılandığını görüyoruz" dedi.

Bu kararla birlikte Avrupa'dan, Rusya'ya yönelik tehditlerin arttığını savunan Lavrov, "Avrupa'da ortaya çıkan krizin temel nedenlerini bir an önce ortadan kaldırmak gerekiyor. Siyasi ve diplomatik çözüme, Rusya'ya yönelik Avrupa-Atlantik yönünden gelen tehditlerin ortadan kaldırılmasına yönelik somut adımlar eşlik etmelidir" ifadelerini kullandı.