Lavrov: Türkiye, Suriye’de olanlara kayıtsız kalamaz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Suriye'de olup bitenlere kayıtsız kalamayacağını belirtti. Lavrov, Russia Today'in (RT) Arapça sitesinde yer alan açıklamalarında Suriye'de çeşitli ülkelerin güçleri olduğuna işaret etti. Lavrov, "ABD askerleri, hâlâ Fırat Nehri'nin doğu yakasının büyük bölümünü işgal ediyor. Orada sözde devlet kurmaya çalışıyorlar, bölünmeyi destekliyorlar ve bölgedeki Iraklı Kürtlerin bir kısmının duygularını kullanıyorlar. Bu şekilde Iraklı ve Suriyeli Kürtleri birleştiren yapıda sorunlara yol açıyorlar" dedi. Tüm bu durumun bölgede gerginliğe neden olduğunu söyleyen Lavrov, "Türkiye, tabii bunlara kayıtsız kalamaz. Bu sorunların Suriye'nin bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde çözülmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.