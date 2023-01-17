Lavrov ve Bayramov, Laçın Koridoru’ndaki durumu görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov ve Bayramov'un telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Bayramov, geçici olarak Rus güçlerinin konuşlandırıldığı Azerbaycan topraklarındaki madenlerin yasa dışı işletilmesini protesto etmenin Azerbaycan vatandaşlarının meşru hakkı olduğunu, protestocuların haklı taleplerinin yerine getirilmesi gerektiğini belirtti.

Laçın Koridorunun Azerbaycan tarafından kapatıldığı, Azerbaycan topraklarında yaşayan Ermenilerin abluka altına alındığı ve insani kriz yaratıldığı iddialarının asılsız olduğunu belirten Bayramov, yoldan her gün Rus güçlerin, Uluslararası Kızılhaç Komitesine ait onlarca aracın ve Ermenilere ait ambulansların geçmesinin, Ermenistan'ın iddialarını çürüttüğünü kaydetti.

Bayramov, kendilerini Azerbaycan topraklarında yaşayan Ermenilerin "temsilcisi" olarak tanıtan kişilerin, halkın yolu kullanmasına engel olarak yapay "abluka" ve "insani kriz" izlenimi yaratmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.