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Giriş Tarihi: 24.11.2022 12:29

Lavrov'dan AP kararına tepki!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Parlamentosunun (AP) Rusya'yı "terörü destekleyen ülke" olarak tanıyan kararına tepki gösterdi.

AA
Lavrov’dan AP kararına tepki!

Rossiya-1 devlet kanalına açıklamalarda bulunan Lavrov, AP'nin söz konusu kararını değerlendirirken, "Bence bu, aklı başında herkes için aşikardır ama tıp eğitimim yok." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da kararla ilgili "Avrupa Parlamentosunu 'aptallığın sponsoru' olarak tanımayı teklif ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

Avrupa Parlamentosu, dün, "insanlık dışı ve zalimce eylemler" düzenleme suçlamasıyla Rusya'yı "terörü destekleyen ülke" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmişti.

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Lavrov'dan AP kararına tepki!
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