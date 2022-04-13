‘Le Pen seçilirse savaş Avrupa’ya geri gelir’

Fransa'da ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak Emmanuel Macron ve aşırı sağcı rakibi Marine Le Pen arasındaki çekişme sürüyor. Aşırı sağın projesinin, Avrupa Birliği'nden çıkmak olduğunu kaydeden Macron, Le Pen'in cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Avrupa'ya milliyetçiliğin ve savaşın geri geleceğini söyledi. Macaristan'da olduğu gibi Le Pen'in gitgide hukuka zarar verdiğini ifade eden Macron, imparatorluk rüyalarının da yeniden kurulduğunu dile getirerek, "Bu bugün Rusya'nın ve başkalarının rüyası. Bazıları Fransa için çözümün Avrupa Birliği'nden çıkmak olduğuna inandırmak istiyor, çünkü diğer Avrupalılarla mücadele etmek istiyor" dedi.