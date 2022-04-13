Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ‘Le Pen seçilirse savaş Avrupa’ya geri gelir’
Giriş Tarihi: 14.4.2022

‘Le Pen seçilirse savaş Avrupa’ya geri gelir’

‘Le Pen seçilirse savaş Avrupa’ya geri gelir’
Fransa'da ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak Emmanuel Macron ve aşırı sağcı rakibi Marine Le Pen arasındaki çekişme sürüyor. Aşırı sağın projesinin, Avrupa Birliği'nden çıkmak olduğunu kaydeden Macron, Le Pen'in cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Avrupa'ya milliyetçiliğin ve savaşın geri geleceğini söyledi. Macaristan'da olduğu gibi Le Pen'in gitgide hukuka zarar verdiğini ifade eden Macron, imparatorluk rüyalarının da yeniden kurulduğunu dile getirerek, "Bu bugün Rusya'nın ve başkalarının rüyası. Bazıları Fransa için çözümün Avrupa Birliği'nden çıkmak olduğuna inandırmak istiyor, çünkü diğer Avrupalılarla mücadele etmek istiyor" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Le Pen seçilirse savaş Avrupa’ya geri gelir’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA