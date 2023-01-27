Lenf kanserini testleri bitmeyen ilaçla yendi

ABD'ninCalifornia eyaletinin Güney California bölgesinde 49 yaşındaki Juan Yee yeni bir ilacın onu uzun süredir mücadele ettiği lenfomadan kurtardığını söyledi.ABC 7'nin haberine göre, yeni onaylanan ilaç kısa süre önce ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden de gerekli izinleri aldı. İyileştiğini iddia eden Yee, foliküler lenfoma kanserinin üçüncü kez geri döndüğünün söylendiğini belirtti. Kendisine tekrar kemoterapi görmesi gerektiği söylenmiş ancak o bunu reddetmiş ve doktora ne kadar ömrü kaldığını sormuş. Yee, doktorlarının kendisine "Bir yıl kadar yaşayabilirsin" dediğini söyledi. Dr. Elizabeth Budde'nin Lunsumio markalı Mosunetuzumab adlı yeni ilacını henüz onay almadan ilk deneyenlerden biri Yee oldu. İlacın yan etkilerinin kemoterapinin yan etkilerine kıyasla çok az olduğunu belirterek lenf bezlerindeki şişliğin hızla azaldığını söyledi. Yee, büyük ihtimalle hayatını kurtarmasının yanı sıra ilk torununun doğumunu görmesini sağlayan ilacın zamanında çıkmasına minnettar.