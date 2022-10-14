LGBT’lilerden Köln’de ezan protestosu! Cami önünde toplanıp slogan attılar

Ezanı dinlemek için gelen ve açıklamada bulunan Türkler, Köln'de ezan sesi işitmekten dolayı büyük heyecan ve gurur duyduklarını ifade etti. Ezanı dinleyenlerden bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.

DİTİB, İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (IGMG), Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) gibi büyük Türk sivil toplum kuruluşlarının genel merkezleri, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinin en büyük şehri Köln'de bulunuyor. Almanya'da sadece DİTİB'e bağlı 900'den fazla cami yer alıyor.

LGBT'liler ezanı protesto etti! | Video

LGBT'LİLER ÇILDIRDI!

Öte yandan Ezan okunduğu esnada dışarıda toplanan küçük bir grup ise protesto gösterisi düzenledi. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.