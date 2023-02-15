Libya açıklarında tekne faciası: 73 ölü

Akdeniz'de düzensiz göçmen dramı devam ediyor. Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan açıklamada, Libya açıklarında dün düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin battığı belirtilerek, en az 73 göçmenin kayıp olduğu ve ölü olarak kabul edildiği belirtildi.

7 KİŞİ SAĞ OLARAK KURTARILDI



Tekne faciasından sadece 7 kişinin sağ olarak kurtarıldığını aktaran IOM, şuana kadar Libya Kızılayı ve polisi tarafından 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Bu yıl 130'dan fazla düzensiz göçmen, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya gittikleri sırada hayatını kaybetti.

IOM, Kayıp Göçmenler Projesi kapsamında geçtiğimiz yıl bin 450'den fazla düzensiz göçmenin hayatını kaybettiğini ifade etti.