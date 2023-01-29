Libya ile dev işbirliği

Türkiye ile Libya arasında imzalanan petrol ve gaz anlaşması TBMM gündemine geldi. İki ülke arasında hidrokarbon kaynakları alanında işbirliğinin geliştirilmesini, iki ülke kara ve deniz kaynaklarının araştırılması, geliştirilmesi ve üretimi alanında ortak projeler gerçekleştirilmesini amaçlayan Mutabakat Zaptı, TBMM'ye sunuldu. İşbirliği anlaşması kısa süre içinde Meclis'te onaylanarak yürürlüğe girecek.Anlaşma kapsamında Türkiye ve Libya hem Akdeniz'de hem karada ortak petrol ve gaz arayacak. Anlaşmanın gerekçesinde "Hidrokarbon kaynaklarının geliştirilmesi ve kullanımı, iki ülkenin kara ve deniz kaynaklanın araştırılması, geliştirilmesi ve üretimi için ortak projelerin gerçekleştirilmesi gibi adımlarla mevcut işbirliğinin artırılması amaçlanmaktadır" denildi.