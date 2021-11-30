Libya seçimlerinde flaş karar! Başbakan Dibeybe aday olamayacak!

Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin ülkede 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimleriyle ilgili adaylık başvurusuna itiraz edilmişti.

Seçimlere az bir süre kala, Dibeybe'nin devlet başkanlığı seçimlerindeki adaylığının iptal edildiği açıklandı.

TEMYİZ SÜRECİ BAŞLADI

Yapılan açıklamada, Trablus Temyiz Mahkemesi'nin, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) eski İçişleri Bakanı Fetih Başağa'nın Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin adaylığına karşı yaptığı itirazı kabul ederek, Seçim Komisyonu'nun Dibeybe'nin adaylığının kabulüne ilişkin kararını iptal ettiği açıklandı.

Bu kararla birlikte seçim yarışının dışında kalan Dibeybe'nin, 24 saat içinde temyiz komiteleri nezdinde verilen karara itiraz edebileceği belirtildi. Dibeybe'nin karara itiraz etmesi halinde 3 gün içinde Temyiz Mahkemesi tarafından nihai karar verilecek ve karara itiraz yolu kapanmış olacak.

Mevcut Başbakan Dibeybe'nin adaylığı, adayların seçim tarihinden en az 3 ay önce görevinden ayrılmasını şart koşan Devlet Başkanlığı Seçimleri Yasası'nın 12. Maddesi nedeniyle iptal edildi.

Libya Yüksek Seçim Komisyonu, 24 Kasım'da 73 adayın başvurusunun prensipte kabul edildiğini duyurarak itiraz sürecinin başladığını açıklamıştı.