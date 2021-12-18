Libya’da seçim düğümü! Türkiye’nin Libya’da önceliği ’kalıcı’ barış ve istikrar

Seçimlere sayılı gün kalmasına rağmen devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerine ait nihai aday listelerinin açıklanmamış olması seçimin belirlenen tarihte yapılma ihtimalini minimize ediyor. Seçim tarihine bir haftadan kısa bir süre kala belirsizlik sürerken, seçimlerin yapılamamasının ya da uluslararası gözlem altında düzenlenmeyecek seçim sonuçlarına yönelik hile suçlamalarının ülkeyi yeniden şiddet sarmalına sürüklemesinden endişe ediliyor. Temsilciler Meclisi (TM) ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan taraflar, başkanlık ve parlamento seçimlerinin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda mutabakat sağlayamadı. Libya'da seçimlere ilişkin süreçte anayasal uzlaşının sağlanması noktasında yaşanan gecikmenin nedenlerinden biri adaylık kriterlerinin belirlenmesinde yaşanan tartışmalar oldu.



SÜREÇ ANKARA'NIN RADARINDA

Süreci yakından takip eden Ankara, seçimlerin demokratik ve şeffaf şekilde, tartışmalardan uzak şekilde gerçekleştirilmesini istiyor. Sürecin başından beri "Libya Libyalılarındır" anlayışıyla hareket eden Türkiye, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan hükümete verdiği askeri ve teknik eğitim danışmanlık ile seçimlerin yapılabileceği bir ortamın oluşmasına sunduğu katkı ile Libyalıların en güvendiği ülke oldu. İnsani yardımlarla Libya halkının yanında olan Türkiye, seçimlerin ardından güvenlik mekanizmalarının kurulması noktasında gereği halinde destek vermeye hazır. Bunun yanında ülkede polislerin rehabilitasyonu için de Türkiye katkı sunacak. Meşrutiyeti sorgulanan seçim sonuçlarının ülkeyi yeniden iç savaşa götürebileceğine dikkat çeken diplomatik kaynaklar, "Anayasanın temelleri sağlam olması gerekiyor. Anayasal uzlaşının sağlanmadığı bir ortamda seçim sonuçların ne getireceğini belirsiz. Biz, adil ve tarafsız bir ortamda seçimlerin yapılmasından yanayız. Önceliğimiz seçimlerin şeffaf olması" ifadelerini kullanıyor.



98 KİŞİ ADAY OLDU

Diplomatik teamüllere de uygun olarak, seçimde herhangi bir adaydan yana açıkça taraf olmayan Türkiye, Libya'da hükümeti devirmeye çalışan ve insanlık suçları işleyen Halife Hafter'in adaylığının meşru olmadığına inanıyor. Libya'da başkanlık seçimleri için adaylık başvurusunda bulunan 98 kişi arasında ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'in yanı sıra Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin savaş suçlusu olduğu iddia edilen oğlu Seyfülislam da yer aldı ancak adaylığı reddedildi. Daha önce başkanlığa adaylığını koymayacağını açıklayan Ulusal Birlik Hükümeti'nin başbakanı Abdülhamid Dibeybe de yarışa katıldı.