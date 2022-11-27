Libya’dan Avrupa’ya Türkiye tepkisi

Abdülhamid Dibeybe başkanlığındaki Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH), Ankara ile yapılan 'deniz yetki alanları anlaşması'nın iptal edilmesi çağrılarını kınadı. UBH ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Necla Menguş, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile Barcelona'da düzenlenen Avrupa Birliği ve Güney Komşu Ülkeler dördüncü bakanlar toplantısında bir görüşme yaptı. Libya Dışişleri Bakanlığı, Dibeybe hükümetine bağlı "Hükümetimiz" platformu tarafından yapılan açıklamalarda, Menguş'un Borrell ile yaptığı görüşmede Libya'nın "sert ve kararlı" tutumunu dile getirdiğini belirtti. Açıklamada "UBH'nin, ülke egemenliğimizi hedef alan ve Akdeniz'deki komşularıyla arasındaki ikili ilişkileri baltalamaya çalışan her türlü provokasyonunu reddediyoruz" denildi.