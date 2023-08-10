Libya’dan Nijer açıklaması!

UMH'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Dibeybe, Nijer'in Trablus Büyükelçisi Isiad Ag Kato ile bir araya geldi.

Büyükelçi Kato'nun Nijer'deki askeri ve siyasi gelişmelere ilişkin bilgi verdiği görüşmede, Başbakan Dibeybe de ülkesinin Nijer'de yaşanan gelişmelere yönelik tutumuna dikkati çekti.

Nijer'de komşu ülkelerin de olumsuz etkileneceği herhangi bir kaosa izin vermeyecek istikrarın korunması gerektiğinin altını çizen Dibeybe, "Libya, Nijer'deki gelişmeler konusunda ECOWAS ve Afrika Birliği ile uyumlu bir duruş sergiliyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan Libya Başkanlık Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Musa el-Kuni, Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno ile telefonda görüştü.

Görüşmede Nijer'de silahlı çekişmelerin yaşanmasına izin vermeden anayasal düzene dönülmesi gerektiğini belirten Kuni, Nijer'e komşu ancak ECOWAS'a üye olmayan ülkelerin arabuluculuk çabaları kapsamında adımlar atmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kuni ve İtno, iletişimin sürdürülmesi ve Nijer'e komşu ülkelerin arabuluculuğunu ivedilikle etkinleştirilmesi için acil adımların atılması konusunda mutabık kaldı.

NİJER'DEKİ DARBE

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükumetinin başına geçmişti.