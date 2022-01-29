Giriş Tarihi: 30.1.2022

Liderler diplomasisi tansiyonu düşürdü

Fransa Cumhurbaşkanı ile görüşen Putin ve Zelenski’den olumlu açıklamalar geldi. Zelenski, “Diplomatik girişimler gerginliği azaltacak” derken Rus liderin de çatışma istemediği vurgulandı