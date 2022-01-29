Liderler diplomasisi tansiyonu düşürdü

Ukrayna krizinde diplomasinin devereye girmesiyle tansiyon düşmeye başladı. Bunda elbet önceki gün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
'un "Savaş istemiyoruz" çıkışının payı büyük. Ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
ile görüşen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski
ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den gelen yumuşak açıklamalar katkı sağladı. Macron'un Putin ile yaptığı 1.5 saatlik telefon görüşmesinden sonra Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, iki liderin Rusya ile Ukrayna arasındaki 'gerilimin azaltılması' konusunda mutabık kaldığı bildirildi. Açıklamada, "Putin herhangi bir saldırganlık niyetini dile getirmedi. Çatışma aramadığını açıkça belirtti" vurgusu dikkat çekti. Zelenski de Macron ile telefon görüşmesinden sonra "Diplomatik girişimler devam ettiği sürece, ilerideki gerginlik riskinin azalacağını" dile getirdi.
AVRUPA'YA ASKER
Avrupa
'dan esen diplomasi rüzgârının aksine ABD
'den askeri seçeneklerin öne çıktığı hamleler dikkat çekiyor. Şubat ayında Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini söyleyen ABD Başkanı Joe Biden, son olarak yakın zamanda ABD askerlerini Doğu Avrupa
'daki NATO ülkelerine göndereceğini duyurdu. Pentagon Sözcüsü John Kirby
, 24 Ocak Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna krizinde NATO Mukabele Gücü
'nün aktif hale getirilmesi durumunda destek sağlamak üzere 8 bin 500 askeri teyakkuza geçirdiklerini bildirmişti.
İŞGAL, KÜRESEL TAHIL KRİZİNE YOL AÇABİLİR
UKRAYNA'DA olası bir savaş, halihazırda son 10 yılın zirvesini gören gıda fiyatlarının fırlamasına da yol açabilir. Washington Post gazetesi, Ukrayna'nın dünyanın en önemli tahıl üreticilerinden biri olduğuna dikkat çekerek işgalin Doğu Avrupa sınırlarını aşan bir toplumsal huzursuzluğa yol açacağını yazdı.
RUSYA'DAN AB YETKİLİLERİNE YAPTIRIM KARARI
ABD'NIN Rus bankalarına ve devlet şirketlerine yaptırımı gözden geçirdiği bir dönemde Kremlin'den dikkat çeken bir hamle geldi. Rus makamları, Avrupa Birliği
'nden ve AB üyesi ülkelerden 'bilinmeyen sayıdaki' bazı yetkililere Rusya'ya giriş yasağı koydu. AB, bu karara karşılık verileceği açıklamasında bulundu.