Liderler, sosyal medya yasağını araştırıyor

Avustralya İletişim Bakanı Anika Wells, ülkesinde 10 Aralık'ta yürürlüğe girecek 16 yaşın altındakilerin sosyal medyaya erişimini yasaklayan düzenlemenin birçok ülkenin gıpta ettiği bir model haline geldiğini, bu politikayı örnek almak amacıyla temasa geçen liderler olduğunu söyledi. Sosyal medya yasağına karşı çıkan teknoloji şirketlerinden korkmadığını belirten Wells, "Biz platformların değil, ebeveynlerin yanındayız" şeklinde konuştu. Yaş kısıtlamasına tabi tutulan sosyal medya platformlarının, 16 yaş altındaki Avustralyalı çocukların hesap sahibi olmasını engellemek için 10 Aralık'tan itibaren gerekli düzenlemeleri yapması bekleniyor