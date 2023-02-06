Liderlerden taziye telefonu

Depremlerinardından çok sayıda ülkenin lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı ya da taziye mesajları yayınlandı.Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak taziye ve desteklerini iletti. Aliyev, "Bu büyük felakettir.Türkiye'nin acısını paylaşıyoruz. Azerbaycan ve Türkiye her zaman birbirinin yanındadır" dedi.Genel Sekreter Jens Stoltenberg, "Türkiye ile tam dayanışmadayız. NATO müttefikleri şu anda destek için seferber olmuş durumda" açıklamasını yaptı.Ülkenin Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak deprem dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu. Biden, "Ekibime, gerekli her türlü yardımı yapmaları talimatını verdim" mesajını paylaştı.Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taziye için telefonla aradı. Türkiye'ye arama kurtarma ve afetle mücadele alanında yapacakları desteğe ilişkin bilgi verdi.Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Şu anda dost Türk halkının yanındayız ve gerekli yardımı sağlamaya hazırız" dedi.Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.Devlet Başkanı Şi Cinping, Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında. "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde hükümetinizin ve halkınızın afetin etkisini en kısa sürede gidereceğine ve yurdunuzu yeniden inşa edeceğinize inanıyorum" dedi. Almanya, Hollanda, Suudi Arabistan, Türkmenistan, Polonya, Tacikistan, Cezayir, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan, Özbekistan, Kazakistan, Ürdün ve Libya liderleri de telefon ve mesajla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerini iletti.