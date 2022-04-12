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Giriş Tarihi: 12.4.2022 09:01

Liste oldukça kabarık! Bir ülkeden daha Putin'in kızlarına yaptırım

AA
Liste oldukça kabarık! Bir ülkeden daha Putin’in kızlarına yaptırım

Avrupa'dan sonra Putin'in kızlarına bir yaptırım kararı da Japonya'dan geldi. Ülkede 398 Rus vatandaşı ile 28 Rus örgütününün mal varlıkları dondurulacak. Bu yaptırım listesinde Rusya'nın lideri Putin'in kızları Katerina Tikhonova ve Maria Vorontsova ile Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un eşi de yer alıyor.

Japonya, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızlarının da aralarında bulunduğu 398 kişinin mal varlıklarını dondurma kararı aldı. Japon hükümeti, Ukrayna'ya savaş açan Rusya'ya ekonomik yaptırımlarını genişletmeye devam ediyor.

PUTİN VE LAVROV'UN KIZLARI

Başbakan Kişida Fumio kabinesi, 398 Rus vatandaşı ile 28 Rus örgütün mal varlıklarını dondurma kararı verdi. Rus vatandaşları arasında Devlet Başkanı Putin'in kızları Katerina Tikhonova ve Maria Vorontsova ile Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un eşi de yer alıyor.

SERT YAPTIRIM KARARLARI

Hükümetin, Japon firmaların ve vatandaşların Rusya'ya yeni yatırım yapmalarını da yasaklayacağı bildirildi. Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşının daha da yükselmesini önlemek ve ateşkesi en yakın zamanda sağlayabilmek için Moskova'ya sert yaptırımlar uygulamaları gerektiğinin altını çizdi.

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Liste oldukça kabarık! Bir ülkeden daha Putin'in kızlarına yaptırım
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