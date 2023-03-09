Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda, Türkiye’ye geliyor

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Litvanya arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ ELE ALINACAK

Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanısıra, 11-12 Temmuz 2023 tarihlerinde Vilnius'ta düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları başta olmak üzere İttifak'ı ilgilendiren konuların ele alınması, ayrıca, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülmekte.