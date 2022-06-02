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Giriş Tarihi: 3.6.2022

Litvanya’ya hediye Bayraktar TB2

Litvanya’ya hediye Bayraktar TB2
Ukrayna'ya Bayraktar TB2 almak için bağış kampanyası başlatan Litvanya'ya BAYKAR Teknoloji'den anlamlı jest geldi. BAYKAR tesisini ziyaret eden Litvanya Savunma Bakanı Yardımcısı Vilius Semeska, Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar eşliğinde tesisi gezdi. Semeska, halkın kampanyasının başarıyla tamamlandığını belirterek yeterli paranın toplandığını iletti. BAYKAR'dan "Litvanya'ya 1 adet TB2 sağlayacağız. Bağışın tamamının Litvanya tarafından Ukrayna'ya insani yardım olarak gönderilmesini rica ediyoruz" denildi.
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Litvanya’ya hediye Bayraktar TB2
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