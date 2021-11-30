Londra metrosunda Müslüman adama böyle saldırdılar! İngiliz adamdan küstah sözler!

Son dönemlerde aşırı sağcı hükümetlerin de körüklediği İslamofobi, Avrupa'da giderek artıyor. Müslümanlara yönelik nefret dilinin Fransa ve Almanya'dan sonra en çok görüldüğü ülkelerden biri olan İngiltere'de, Müslüman bir adam sözlü tacize maruz kaldı.

Olay, geçtiğimiz 27 Kasım tarihinde başkent Londra'da gerçekleşti. Sabah erken saatlerde işe gitmek için metroya binen bir adam, yolculuğu sırasında Kur'an okumak istedi.

TACİZ ANLARI KAMERADA

Çantasından çıkardığı Kur'an'ı kucağına koyarak okumaya başlayan adama bir süre sonra karşısındaki kişiden saldırı niteliğinde sözler gelmeye başladı.