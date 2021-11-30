Londra metrosunda Müslüman adama böyle saldırdılar! İngiliz adamdan küstah sözler!

Son dönemlerde aşırı sağcı hükümetlerin de körüklediği İslamofobi, Avrupa'da giderek artıyor. Müslümanlara yönelik nefret dilinin Fransa ve Almanya'dan sonra en çok görüldüğü ülkelerden biri olan İngiltere'de, Müslüman bir adam sözlü tacize maruz kaldı.
Olay, geçtiğimiz 27 Kasım tarihinde başkent Londra'da gerçekleşti. Sabah erken saatlerde işe gitmek için metroya binen bir adam, yolculuğu sırasında Kur'an okumak istedi.
TACİZ ANLARI KAMERADA
Çantasından çıkardığı Kur'an'ı kucağına koyarak okumaya başlayan adama bir süre sonra karşısındaki kişiden saldırı niteliğinde sözler gelmeye başladı.
Müslüman adama yüksek sesle bağırmaya başlayan İngiliz yolcu, "Burası Hristiyan bir ülke! Burada bizim gibi davranmak ve bizim kurallarımıza uyarak yaşamak zorundasın." sözlerini sarfettti.
"HRİSTİYAN ÜLKEDE BUNU YAPAMAZSIN"
Öfke ve nefret dolu sözlerine hız kesmeden devam eden ırkçı adam, "Burada, benim oturduğum toplu taşıma aracında bunu yapamazsın" diyerek adamın Kur'an okumasını yasaklamaya çalıştı.
Irkçı İngiliz'e "Senin iznine ihtiyacım yok" diyerek tepki gösteren Müslüman adam, sakin tavrıyla çevredekilerden de destek gördü.
Nefret dolu sözlerine, "Etrafına bir bak. Burada kimse dua etmiyor. Sen burada dua okuyarak diğer kişileri rahatsız ediyorsun" diyen adamı taciz anlarını anbean telefonuna kaydeden yolcu, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Metroda Kur'an okuyan Müslümana, İngiliz yolcudan hadsiz tepki | Video
Paylaşımının ardından sosyal medyada, ırkçı kişiye tepki yağdı. Paylaşımın ses getirmesinin ardından İngiliz polisinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.