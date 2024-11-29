Londra’da terör örgütü PKK yandaşları polisle çatıştı

İNGİLTERE'DEKİ TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'LI GRUPLAR PANİKTE

Türkiye'deki resmi kaynaklar da İngiltere'nin terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'ya yönelik, güvenlik güçleri tarafından terörizmin finansmanı, kara para ile mücadele ve eleman devşirme gibi konularda çalışma yürütüldüğünü bildirmişti.

Bu kapsamda ilgili bilgilerin Türk yetkililer tarafından İngiltere makamlarına düzenli olarak aktarıldığı, dosyanın tamamlanmasının ardından İngiltere makamlarının operasyon kararı aldığı kaydedilmişti.