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Giriş Tarihi: 5.6.2022

Londra’nın ünlü pazarı satılıyor

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Londra’nın ünlü pazarı satılıyor
İngiltere'nin başkenti Londra'nın tarihi Camden Pazarı, sahibi İsrailli milyarder Teddy Sagi tarafından satılığa çıkarıldı. BBC'nin haberine göre pazarın 1.5 milyar sterlin civarında bir rakama alıcı bulması bekleniyor. Yaklaşık 65 bin metrekare büyüklüğündeki pazarda binden fazla mağaza, bar, dükkân ve kafe bulunuyor. Camden Pazarı, Londra'nın en turistik adreslerinden biri. Camden Pazarı'nın bulunduğu arsa 1972'de döküntü bir kereste deposuyken, iki çocukluk arkadaşı tarafından satın alınmıştı. Bugün yılda 28 milyon kişinin ziyaret ettiği pazarın satışının çekişmeli geçmesi bekleniyor.
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Londra’nın ünlü pazarı satılıyor
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