Los Angeles’ta yağmalamaların önüne geçilemiyor! Hareket halindeki yük trenini boşalttılar

AMAZON VE KARGO ŞİRKETLERİ HIRSIZLARIN HEDEFİNDE

Hırsızlardan ülkenin perakende devi Amazon'un yanı sıra, spor giyim markası REI ve kargo firmalarının trenleri de nasibini aldı. Bölgenin demiryolları işletmecisi Union Pacific'ten yapılan yazılı açıklamada, olayları önlemek için devriye gezen özel görevli sayısını artırdıkları belirtildi. Amazon ve UPS ise konuyla ilgili yerel kolluk kuvvetleri ile çalıştıklarını bildirdi.