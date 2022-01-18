Lübnan Başbakanı, Ankara’ya geliyor

Lübnan
Başbakanı Necib Mikati'nin, şubat başında Türkiye
'ye geleceği açıklandı. Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ile Enerji ve Su Bakanı Velid Feyyad
, Mikati ile başkent Beyrut
'taki Hükümet Sarayı'nda "Türkiye ziyareti heyetinin belirlenmesine" ilişkin yapılan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Ziyarette masaya yatırılacak önemli dosyalara değinen Buhabib, "Türk dostlarımızla ele alınacak turizm, enerji, sağlık, tarım ve eğitim gibi konuların detaylarını görüştük" ifadesini kullandı. Başbakan Mikati, göreve geldiği 10 Eylül 2021'den bu yana ilk kez Türkiye'yi ziyaret edecek.