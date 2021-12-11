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Haberler Dünya Haberleri Lübnan Başbakanı Necib Mikati genel seçimler için son sözü söyledi
Giriş Tarihi: 11.12.2021 16:34

Lübnan Başbakanı Necib Mikati genel seçimler için son sözü söyledi

AA
Lübnan Başbakanı Necib Mikati genel seçimler için son sözü söyledi

Lübnan’da genel seçim tarihlerindeki tartışmalara son noktayı, Başbakan Necib Mikati koydu. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, ülkedeki seçimlerin vaktinde yapılacağı bildirildi.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, tartışma konusu olan ülkedeki genel seçimlerin vaktinde yapılacağını belirtti. Lübnan Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Mikati'nin Lübnan Müftüsü Şeyh Abdüllatif Deryan ile başkent Beyrut'ta görüştüğü ifade edildi.

Görüşmede, Mikati'nin ülkedeki genel seçimlerin vaktinde gerçekleşeceğini vurguladığı belirtilen açıklamada, Mikati ve Deryan'ın, Lübnan ve bazı Körfez ülkelerinin 29 Ekim'den bu yana yaşadığı diplomatik krizini de ele aldıkları kaydedildi.

Başbakan Mikati, ülkenin içinde bulunduğu zor sürecin üstesinden tüm bileşenlerle birlikte geleceklerini belirtti. Lübnan Meclisi, 19 Ekim'de düzenlediği olağan oturumda, genel seçimlerin mayıstan erkene alınarak 27 Mart 2022'de yapılmasına karar vermişti.

Ancak Cumhurbaşkanı Mişel Avn, kararı veto ederek seçim tarihinin gözden geçirilmesi için yeniden meclise göndermişti.

Lübnan Meclisi, 2'nci defa 28 Ekim'de seçim tarihi için oturum düzenlemiş ve Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın itirazına rağmen oy çokluğuyla genel seçimlerin 27 Mart 2022'de yapılmasını kararlaştırmıştı.

Avn tarafından kurulan ve iktidar ortağı olan Hristiyan Özgür Yurtsever Hareketi Partisi, seçim tarihimin mayıstan marta çekilmesine itiraz edip bunun için yeterli zamanın bulunmadığını belirtmişti.

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Lübnan Başbakanı Necib Mikati genel seçimler için son sözü söyledi
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