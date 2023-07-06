Lübnan-İsrail hattında tansiyon yükseldi

Filistin topraklarında işgal altındaki Cenin Mülteci Kampına yönelik kanlı saldırılar düzenleyen İsrail ordusu dün de Lübnan'da bir bölgeyi vurdu. İsrail ordusu, Lübnan sınırından İsrail tarafına 2 havan mermisinin atıldığı gerekçesiyle söz konusu bölgeyi 15 füzeyle vurduklarını duyurdu. Lübnan'daki Hizbullah Hareketi ise İsrail'in Lübnan sınırındaki Gacar köyünün tamamını işgal ederek etrafına duvar ördüğünü belirtti. İsrail ve Lübnan sınırında görev yapan Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL) bölgede yaşanan gerginlik nedeniyle iki ülkeye "itidalli olmaları" çağrısında bulundu.Dışarıda askeri saldırılarına artıran İsrail'de iç siyasette ise karışıklıklar sürüyor. İsrail'in Tel Aviv kentinin emniyet müdürü Ami Eshed, hükümet karşıtı protestoculara karşı şiddet kullanması yönünde hükümetten baskı gördüğünü söyleyerek istifa etti. Eshed'in açıklamasının ardından Tel Aviv'de çok sayıda protestocu sokaklara indi. Pprotestocular, polisle karşı karşıya geldi.