Lübnan Merkez Bankası Başkanı’na kara para suçlaması

Almanya, Fransa ve Lüksemburg'un, Lübnan'da yaşanan kara para aklama faaliyetleriyle bağlantılı bir operasyon kapsamında 120 milyon avro değerindeki varlığa el koyduğu bildirildi. Avrupa Birliği Adli İşbirliği Ajansı (Eurojust) tarafından yapılan açıklamada, Almanya ve Fransa'daki beş mülkün yanı sıra birkaç banka hesabına el konulduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, Almanya'da 28 milyon avro değerinde üç mülkün yanı sıra 7 milyon avro değerinde diğer varlıklara el konuldu.

KAMU FONUNU ZİMMETİNE GEÇİRDİ İDDİASI

Fransa'nın başkenti Paris'te 16 milyon avro değerinde iki mülk ile 2,2 milyon avronun bulunduğu bir banka hesabına el konulurken, Lüksemburg'da da yaklaşık 11 milyon avronun bulunduğu banka hesabı aynı operasyon kapsamında donduruldu. Eurojust, 25 Mart'ta yapılan el koyma operasyonun 2002-2021 yılları arasında Lübnan'da 336 milyon dolardan fazla kamu fonunu zimmetine geçirdiğinden şüphelenilen beş kişiye yönelik olduğunu bildirdi.

Fransız basınına göre, beş şüpheli arasında Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame ve aile üyeleri de yer alıyor. Lübnan'da Cebel Lübnan Mahkemesi Başsavcısı Gade Avn, Selame hakkında "sebepsiz zenginleşme ve kara para aklama" suçlamasıyla soruşturma açmıştı.