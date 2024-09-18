Lübnan’a ikinci dijital terör saldırısı

Katil İsrail, Lübnan'da Hizbullah'a ait iletişim cihazlarına bir kez daha siber saldırı düzenleyerek patlattı. Başta başkent Beyrut olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde patlamalar meydana geldiği belirtildi. Telsiz cihazlarının patlatılması sonucu 12 kişinin hayıtını kaybettiği 300'den fazla kişinin de yaralandığı, bazı ev ve araçlarda da yangın çıktığı ifade edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, patlamalardan birinin önceki gün çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ölen 4 Hizbullah üyesinin Beyrut'taki cenaze töreni sırasında yaşandığı görülüyor. Cenaze merasiminin yapıldığı alanda kalabalığın arasında patlama meydana geldiği ve dumanların yükseldiği kameraya yansıyor.Hizbullah'tan yapılan ilk açıklamada "misilleme" tehdidi yinelendi. "Yapılanlar karşılıksız kalmayacak" denildi. Lübnan genelinde patlamalar yaşanan telsizlerin çağrı cihazlarında olduğu gibi Hizbullah'a teslim edilmeden önce İsrail istihbarat servisleri tarafından tuzaklandığı iddia edildi. Lübnan'da ayrıca bazı evlerin güneş enerji sistemlerinin de patlatıldığı iddia edildi.