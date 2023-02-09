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Giriş Tarihi: 9.2.2023 00:28

Lübnan'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Lübnan'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Lübnan genelinde depremin hissedildiği aktarılırken, ölü veya yaralı bilgisi paylaşılmadı

AA
Lübnan’da 4,2 büyüklüğünde deprem

Lübnan Ulusal Jeofizik Merkezi Direktörü Marlin el-Brakis, ülke medyasına yaptığı açıklamada, depremin merkez üssünün Lübnan-Suriye sınırı olduğunu söyledi.

Brakis, depremin 4,2 büyüklüğünde olduğunu ve Hermel vilayetinin 5 kilometre güneyinde meydana geldiğini kaydetti.

Lübnan genelinde depremin hissedildiği aktarılırken, ölü veya yaralı bilgisi paylaşılmadı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen depremin etkisi Lübnan'da da hissedilmiş ancak herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.

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Lübnan'da 4,2 büyüklüğünde deprem
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