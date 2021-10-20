Lübnan’da akaryakıt krizi büyüyor! Yollar trafiğe kapandı

Lübnan lirasının ABD doları karşısında değer kaybetmesinden sonra yaşanan ekonomik zorluklara işaret eden Halil, "Bu bizim için büyük bir sorun teşkil ediyor. Benzin zamlandı, ekmek pahalı ve hiçbir şey alınamaz oldu. Ülkede zamlanmayan bir şey kalmadı." dedi.

Yolu kapatan Cihan adındaki başka bir şoför de "Tüm halk aç. Bu bizim sonumuz gibi. Allah yardım etsin." diye konuştu.