Lübnan’da da ateşkesi reddettiler

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail'in açıklamaları ve Beyrut'un edindiği diplomatik göstergelerin "Tel Aviv'in inadını, önerilen çözümleri reddettiğini ve Lübnan'da öldürme ve yıkım siyasetinde ısrar ettiğini" doğruladığını söyledi. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyi ve doğusuna dün düzenlediği saldırılarda 17 kişinin öldüğü, en az 9 kişinin de yaralandığı belirtildi. İsrail'in Lübnan'daki saldırılarında şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısı da 2 bin 865 oldu.İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyindeki binaların yaklaşık dörtte biri hasar gördü veya yok oldu. Sınır bölgelerinde etkilenen en az 5 bin 868 binanın yüzde 80'i İsrail'in kara saldırısının başladığı 30 Eylül'den bu yana hasar gördü veya tamamen yıkıldı.Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'da 842 binden fazla kişinin yerinden edildiğini, bu kişilerinin yarısından fazlasının kadın ve kız çocuğu olduğunu belirtti.Axios sitesinde 2 kaynağa dayandırılan haberde İsrail istihbaratının İran'ın önümüzdeki günlerde 5 Kasım'daki ABD başkanlık seçimleri öncesinde Irak toprakları üzerinden saldırmaya hazırlandığı bilgisini verdiği belirtildi.