Lübnan’da gaz tankeri havaya uçtu: Anne ve çocukları hayatını kaybetti
Lübnan’da feci bir patlama meydana geldi. Ülkenin Akkar kentinde bir akaryakıt istasyonunda gaz tankerinin infilak etmesi sonucu bir kadın ile 3 çocuğu yaşamını yitirdi.
Lübnan'da akaryakıt istasyonunda dün korkunç bir patlama meydana geldi. Akkar kentinde gaz tankerinin patlaması sonucu Suriyeli bir kadın ile 3 çocuğu hayatını kaybederken, 1 çocuk da yaralandı.
Yetkililer, patlamanın gaz sızıntısından kaynaklandığını bildirdi. Lübnan Kızılhaç yetkilileri cenazeleri ve yaralıları bölgedeki hastanelere sevk etti.