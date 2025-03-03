Lübnan’da gaz tankeri havaya uçtu: Anne ve çocukları hayatını kaybetti

Lübnan'da akaryakıt istasyonunda dün korkunç bir patlama meydana geldi. Akkar kentinde gaz tankerinin patlaması sonucu Suriyeli bir kadın ile 3 çocuğu hayatını kaybederken, 1 çocuk da yaralandı.

Yetkililer, patlamanın gaz sızıntısından kaynaklandığını bildirdi. Lübnan Kızılhaç yetkilileri cenazeleri ve yaralıları bölgedeki hastanelere sevk etti.