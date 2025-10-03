Lübnan’da katil İsrail saldırısı: Ormanlar yandı, evler hasar gördü
Siyonist İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye kentine düzenlediği hava saldırıları, Ali Tahir ormanlarında geniş çaplı yangınlara neden oldu. Şafak vakti başlayan saldırılarda çok sayıda füzenin ateşlendiği ve patlamaların çevredeki bölgelerde hissedildiği ifade edildi. Saldırılarda can kaybı bilgisi paylaşılmazken, onlarca evde hasar oluştuğu ve bazı binalarda çatlakların oluştuğu belirtildi.
Ali Tahir ormanlarının, savaşın sona ermesinden bu yana dördüncü kez benzer şiddette saldırıya maruz kaldığı belirtildi. İsrail ordusu, hedeflerin Hizbullah'a ait silah depoları ve askeri altyapılar olduğunu ileri sürdü ve tehdit unsurlarını yok etme çalışmalarını sürdüreceğini duyurdu. İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güneyindeki Cezzin kentine bağlı El-Curmuk bölgesinde seyir halindeki bir araca düzenlediği hava saldırısında 2 mühendis yaşamını yitirmişti.
İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırılarını başlatmış, bu süreç Eylül 2024'te tam anlamıyla bir savaşa dönüşmüştü. Çatışmalarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybederken yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.
İSRAİL'İN ATEŞKES İHLALLERİ
Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.
Resmi verilere göre, İsrail anlaşmayı 4 bin 500'den fazla kez ihlal ederken, bu saldırılarda en az 281 kişi öldü, 624 kişi yaralandı.
Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada işgalini sürdürüyor.