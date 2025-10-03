Lübnan’da katil İsrail saldırısı: Ormanlar yandı, evler hasar gördü

Ali Tahir ormanlarının, savaşın sona ermesinden bu yana dördüncü kez benzer şiddette saldırıya maruz kaldığı belirtildi. İsrail ordusu, hedeflerin Hizbullah'a ait silah depoları ve askeri altyapılar olduğunu ileri sürdü ve tehdit unsurlarını yok etme çalışmalarını sürdüreceğini duyurdu. İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güneyindeki Cezzin kentine bağlı El-Curmuk bölgesinde seyir halindeki bir araca düzenlediği hava saldırısında 2 mühendis yaşamını yitirmişti.

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırılarını başlatmış, bu süreç Eylül 2024'te tam anlamıyla bir savaşa dönüşmüştü. Çatışmalarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybederken yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.