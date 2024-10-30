Lübnan’da katliam: 60 ölü

iyonist İsrail, Lübnan'daki katliamlarına da devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'ın doğusunda düzenlediği saldırılarda en az 60 kişinin öldüğünü ve yaklaşık 58 kişinin de yaralandığını açıkladı. Saldırılar, en az 34 kişinin öldüğü Lübnan'ın Bekaa Vadisi de dahil olmak üzere bir dizi şehir ve kasabayı hedef aldı. İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 710'a çıktı. Lübnan Kızılhaçı ise İsrail ordusunun, ülkenin güneyindeki Sur kentinde düzenlenen saldırıda yaralananları kurtarmaya giden ilkyardım ekibini hedef aldığını duyurdu.Hizbullah'ın yeni Genel Sekreteri'nin Naim Kasım olduğu duyuruldu. Naim Kasım, daha önce Hizbullah Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybetmişti.