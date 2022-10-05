Lübnan’da mevduat krizi dinmiyor! Milletvekili bankayı bastı

Bankalardaki paralarını alamayan mevduat sahipleri dün de ülkenin farklı bölgelerindeki 4 şubeye baskın düzenlemişti. Baskınların ardından açıklama yapan Lübnan Bankalar Birliği, ülkede yaşanan mevduat hesapları krizinden bankaların değil devlet yönetiminin sorumlu olduğunu belirtmişti.

BANKA BASKINLARI AYLARDIR DEVAM EDİYOR

Lübnan'da döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla 2019'dan itibaren tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu. Lübnan Merkez Bankası, Kasım 2021'de kısıtlı ve hükümetin belirlediği kur üzerinden vatandaşların parasını çekebileceğini açıklamıştı.

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Ülke, bu gelişmeler nedeniyle zaman zaman çeşitli olaylara sahne olurken başkent Beyrut'ta 11 Ağustos'ta bir kişi, parasını çekemediği için silahla banka çalışanlarını tüm gün rehin almış, daha sonra teslim olmuştu.

Beyrut'ta 14 Eylül'de de bir kadın, parasını çekmek için bankayı basmış ve hesabındaki 13 bin dolarlık meblağı aldıktan sonra şubeden ayrılmıştı. Bu olayın ardından 16 Eylül'de ülkenin farklı bölgelerinde en az 7 banka baskını daha gerçekleşmişti.