Lübnan’da ortalık savaş alanına döndü! Korkunç patlama anbean kayıt altında

Olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler 6 araç, 3 apartman ve bir dükkana sıçradı. Ortalık savaş alanına dönerken, yaralanan olmadı.

Beyrut'ta jeneratör patladı, ortalık savaş alanına döndü | Video

Olay yerine gelen güvenlik güçleri, patlamanın nedenine yönelik soruşturma başlattı.