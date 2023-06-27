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Giriş Tarihi: 27.6.2023 17:00

Lübnan’da ortalık savaş alanına döndü! Korkunç patlama anbean kayıt altında

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta korkunç bir patlama yaşandı. Bir sokakta bulunan jenaratörün patlaması sonucu çıkan yangında birçok ev ve iş yeri zarar gördü.

İHA
Lübnan’da ortalık savaş alanına döndü! Korkunç patlama anbean kayıt altında

Lübnan başkenti Beyrut'taki bir sokakta jeneratörün patlaması sonucu çıkan yangın araçlara, apartmanlara ve bir dükkana sıçradı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Zuqaq al-Blat bölgesindeki bir sokakta bulunan jeneratörde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı.

Olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler 6 araç, 3 apartman ve bir dükkana sıçradı. Ortalık savaş alanına dönerken, yaralanan olmadı.

Beyrut'ta jeneratör patladı, ortalık savaş alanına döndü | Video

Olay yerine gelen güvenlik güçleri, patlamanın nedenine yönelik soruşturma başlattı.

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Lübnan’da ortalık savaş alanına döndü! Korkunç patlama anbean kayıt altında
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