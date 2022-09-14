Lübnan’da rehine krizi: Parasını çekemeyen göstericiler bankayı bastı

Başkent Beyrut'un Sodeco bölgesinde bir araya gelen banka mağduru onlarca kişi, paralarının bulunduğu özel bir banka önünde eylem yaptı. Yerel ve sosyal medyada yayınlanan görüntülere göre eylemciler, daha sonra bankaya girip, gişelerde bulunan görevlilere saldırdı.